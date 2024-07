Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad aus Garage gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Einbeck / Pappelfeldstraße

Am Donnerstag, den 26.07.2024, entwendeten zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen 12.35 Uhr ein in einer offenstehenden Garage unverschlossenen abgestelltes E-Bike der Marke Giant Phantom Pro in blau-orangener Farbe im Wert von über 1000 Euro. Die beiden Täter entfernten sich dann in einem silberfarbenen Kombi älteren Baujahres.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

