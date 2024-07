Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Container geknackt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lindenkamp;

Tatzeit: zwischen 28.06.2024, 12.15 Uhr, und 01.07.2024, 06.45 Uhr;

Werkzeug entwendet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus zwei Baucontainern in Borken. Die Täter hatten eine Baustelle am Lindenkamp aufgesucht und die Behältnisse aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell