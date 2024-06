POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim geht mit zweiten "Insta-Cop" online

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Emsland/Grafschaft Bentheim - Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim geht mit zweiten "Insta-Cop" online Mit Polizeikommissarin Malin Hilse geht bei der PI Emsland/ Grafschaft Bentheim nun eine weitere "Community Policerin" auf dem Social-Media-Kanal Instagram online. Zuletzt ging 2021 der Account von Lena Brüning als "Instacop" erfolgreich an den Start. Nun bekommt sie Unterstützung. Malin Hilse gehört seit 2018 dem Einsatz - und Streifendienst in Nordhorn an und wird ab sofort regelmäßig aus ihrem Polizeialltag berichten. Unter dem Namen @polizei.noh.malin ist die Kollegin auf Instagram zu finden. Malin ist 29 Jahre alt und seit 2015 bei der Polizei Niedersachsen. Ihr dreijähriges Studium absolvierte sie an der Polizeiakademie in Oldenburg. In Zukunft wird sie ihre Follower in ihren Storys und Beiträgen mit vielen Highlights aus dem Einsatz und -Streifendienst versorgen. Außerdem ist Malin als Einstellungsberaterin aktiv sowie teil der Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Osnabrück. "Mit unserem zweiten "Instacop" wird die Bandbreite der Polizeiarbeit in den sozialen Medien für die Bürgerinnen und Bürger erweitert", stellt Inspektionsleiterin Nicola Simon klar. Zudem sei dies ein weiterer Schritt in Sachen moderne und bürgernahe Polizei für alle Altersgruppen im digitalen Raum. Die neue "Community Policerin" freut sich sehr auf das spannende Projekt und ist schon gespannt auf den regen Austausch mit ihren hoffentlich zahlreichen Followern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell