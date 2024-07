POL-BOR: Bocholt - Mit gefälschter Internetseite Zugang zu Konto gewonnen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Norbertplatz; Tatzeit: zwischen 28.06.2024, 20.30 Uhr, und 01.07.2024, 06.50 Uhr; In eine Kindertagesstätte eingedrungen sind Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Bocholt. Um in das Gebäude am Norbertplatz zu gelangen, hebelten die Täter eine Tür auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Die Polizei bittet um ...

mehr