Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fußgänger verletzt aufgefunden

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Russenstraße;

Unfallzeit: 29.06.2024, 22.50 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Fußgänger am späten Samstagabend in Stadtlohn erlitten. Eine Zeugin hatte gegen 22.50 Uhr bemerkt, dass der 26-Jährige auf der Fahrbahn des Wirtschaftsweges "Russenstraße" in der Bauerschaft Almsick lag. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten den Stadtlohner und brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise. Tel: (02561) 9260. (to)

