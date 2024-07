Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Pyrotechnik gegen Rettungswagen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Heidener Straße;

Tatzeit: 29.06.2024, 21.50 Uhr;

Unbekannte haben am Samstagabend in Heiden einen vorbeifahrenden Rettungswagen mit Feuerwerkskörpern attackiert. Zu dem Vorfall kam es gegen 21.50 Uhr, als die Besatzung aus Richtung Velen kommend die Heidener Straße befuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter zwei "Böller" auf die Motorhaube, als das Fahrzeug sich auf Höhe der Brücke am Weißen Vennbach befand. Eine Rakete flog an der Windschutzscheibe vorbei. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. (to)

