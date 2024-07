Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Scheibe hält stand

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Stenern, Robert-Koch-Ring;

Tatzeit: zwischen 29.06.2024, 18.00 Uhr, und 30.06.2024, 18.50 Uhr;

In Bocholt-Stenern haben Unbekannte sich mit Gewalt an einem Fenster zu einem kirchlichen Gemeindezentrum zu schaffen gemacht. Den Tätern gelang es aber nicht, die Glasscheibe einzuschlagen. Abgespielt hat sich das Geschehen am vergangenen Wochenende am Robert-Koch-Ring. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

