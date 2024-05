Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 28-Jähriger greift Rettungskräfte an und bedroht Polizeibeamte - Person in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am 16.05.2024 gegen 01.30 Uhr wurde eine Rettungswagenbesatzung zu einer augenscheinlich bewusstlosen, männlichen Person in die Eisenbahnstraße in der Freiburger Innenstadt entsandt. Bei der medizinischen Erstversorgung erwachte jedoch der 28-Jährige und griff die Sanitäter körperlich an. Ein Sanitäter erlitt hierbei Verletzungen, es gelang jedoch, sich in den Rettungswagen zu flüchten und die Polizei zu informieren.

Die Person beschädigte daraufhin den Rettungswagen nicht unerheblich. Eine unmittelbar darauf eintreffende Streife der Polizei wurde sodann durch den 28-Jährigen mit einem Messer bedroht, sodass Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden musste. Er konnte überwältigt werden, bedrohte und beleidigte die Beamten jedoch weiterhin verbal. Er wurde in Gewahrsam genommen.

