Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald / Löffingen

Am Mittwoch, 15.05.2024, gegen 15:17 Uhr parkte der Lenker eines Pkw sein Fahrzeug auf einem Parkplatz vor einem Geschäft an der Unteren Hauptstraße/Demetriusstraße im Zentrum von Löffingen. Er verließ sein Fahrzeug für etwa eine Stunde. Als er zurückkam musste er feststellen, dass sein Pkw in der Zwischenzeit massiv beschädigt wurde. Es ist davon auszugehen, dass ein anderer Fahrzeuglenker neben dem Pkw ein- oder ausparken wollte. Dabei dürfte er den geparkten Pkw an dessen rechter Fahrzeugseite beschädigt haben. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Auf Grund der massiven Schäden ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Zusammenprall bemerkt haben muss. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Löffingen unter 07654806060 oder bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 076519336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell