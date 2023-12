Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kellerbrand in Zons

Dormagen (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagvormittag (08.12.), gegen 11:40 Uhr, zu einem Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße in Zons ausgerückt. Im Keller des Hauses war ein Brand gemeldet worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die brennende Dunstabzugshaube einer Küche Sachschaden im Keller verursacht.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

