POL-NE: Mutmaßlicher Autoaufbrecher ist mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Kaarst (ots) - Am Sonntag (10.12.), gegen 23:44 Uhr, sind Unbekannte in eine Tankstelle auf der Mittelstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die untere Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. An einem Geldautomaten im Inneren des Objekts waren Kratz- und Hebelspuren zu erkennen. Auf Videoaufnahmen sind zwei dunkel gekleidete Personen zu erkennen, die hinter die Kasse gegangen sind. Nachdem die Vernebelungsanlage ausgelöst hat, sind die Personen geflohen. Ob ...

mehr