Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen über Wintergarten und Balkon ein - Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Neuss / Korschenbroich (ots)

Im Neusser Stadtteil Hoisten verschafften sich Unbekannte am Donnerstag (7.12) zwischen 08:00 Uhr und 16:55 Uhr über den Wintergarten und anschließend durch Einschlagen der Hintertür Zutritt zu einem Einfamilienhaus auf der Kreuzstraße. Das gesamte Haus wurde durchwühlt, nach ersten Erkenntnissen wurde technisches Gerät entwendet.

Im Ortsteil Weissenberg kam es am gleichen Tag zwischen 10:10 Uhr und 18:00 Uhr auf der Straße "Auf'm Kamp" ebenfalls zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen sind Unbekannte über den Balkon der sich in der ersten Etage befindlichen Wohnung gelangt, indem sie die Balkontüre aufhebelten. Entwendet wurden Schmuck sowie Schlüssel.

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Stepprather Hof in Korschenbroich drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch (6.12.), gegen 17 Uhr, und Donnerstag (7.12.) gegen 12:00 Uhr, ein. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Tatverdächtigen Zugang über die Terrassentür oder das Wohnzimmerfenster verschafft, da am beiden Stellen Hebelmarken ersichtlich sind. Die Wohnräume wurden durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Hinweis: Da die dunkle Jahreszeit auch oft von Tätern genutzt wird, um in Häuser und Wohnungen einzubrechen, möchten wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben, wie sie den Einbrechern den Riegel vorschieben:

- Ein Einbruch geschieht üblicherweise tagsüber, wenn niemand zu

Hause ist. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus. Ist ein Haus während dieser Monate unbeleuchtet, spricht viel dafür, dass die Bewohner nicht da sind.

- In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und

Betrüger kaum eine Chance. Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

- Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm nicht

in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren in Verbindung mit energiesparenden

Lampen und lassen Sie so den Eindruck entstehen, Sie seien zu Hause.

- Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen.

Besonders wichtige Dokumente, wertvolle Sammlungen, Gold oder Schmuck, der nur selten gebraucht wird, sind am sichersten bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach aufgehoben.

Nutzen Sie außerdem die Einbruchsschutzberatung unserer Fachberater! Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

