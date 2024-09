Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Verkehrsmaßnahmen im Rahmen der Aktion "ROADPOL Safety Days"

Europaweiter "Tag ohne Verkehrstote"

Kreis Kleve (ots)

Im Kreis Kleve sind in dieser Woche zwei Personen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Den Angehörigen der verstorbenen Schülerin in Rees und der Pedelec-Fahrerin aus Kleve gilt unser Mitgefühl. Schwere und tödliche Unfälle sind auch für unsere Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Kleve und die eingesetzten Kräfte von anderen Behörden und Organisationen, fordernd und belastend.

Nach den Ereignissen der letzten Tage fiel uns die Entscheidung über den heutigen "Tag ohne Verkehrstote" zu informieren nicht leicht. Wir haben uns dennoch dazu entschlossen und verfolgen damit weiterhin das Ziel, dass sich die Menschen im Kreis Kleve sicher im Straßenverkehr bewegen können.

In der aktuellen 38. Kalenderwoche 2024 (16. bis 22. September 2024) findet die Aktion "ROADPOL Safety Days" statt, an welcher sich auch die Kreispolizeibehörde Kleve beteiligt. Das Motto der Aktion ROADPOL Safety Days" lautet in diesem Jahr "Aggressives Verhalten im Straßenverkehr" und spricht somit alle Verkehrsteilnehmenden an, egal ob Sie sich mit dem Auto, per E-Scooter oder zu Fuß im Straßenverkehr bewegen. Auf Grundlage der landesweiten Fachstrategie Verkehr des Landes NRW #LEBEN werden Kontrollaktionen nicht näher angekündigt, weshalb Verkehrsteilnehmende im Kreis Kleve jederzeit mit Kontrollen rechnen müssen. Weitere Informationen rund um die Fachstrategie finden Sie hier https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5719991.

Innerhalb der Aktionswoche findet am heutigen Mittwoch (18. September 2024) zudem der europaweite "Tag ohne Verkehrstote" statt. Als Indikator für die Verkehrssicherheit werden dabei die Menschen gezählt, welche im Straßenverkehr Ihr Leben verloren haben. Beim europaweiten Aktionstag wird das Ziel der "Vision Zero", keine Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr, des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, explizit in den Mittelpunkt der Kontrollen gestellt (https://www.dvr.de/ueber-uns/vision-zero).

Über die Ergebnisse der Kontrollen wird am kommenden Montag (23. September 2024), also nach dem Ende der Aktionswoche "ROADPOL Safety Days", berichtet. Die aktuelle Wochenbilanz zu den Verkehrskontrollen der Kreispolizeibehörde Kleve in der vergangenen Woche (8. bis 15. September 2024) finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5865748. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell