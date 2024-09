Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 37. Kw (8. bis 15. September 2024) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges Anliegen.

Bei den durchgeführten Kontrollen mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, 557 Geschwindigkeitsverstöße dokumentieren. Unter diesen Verkehrsteilnehmenden befand sich auch eine Person, welche am Freitag (13. September 2024) auf der Uedemer Straße in Bedburg mit 140 km/h festgestellt wurde. Erlaubt sind an der Örtlichkeit 80 km/h. Den Verkehrsteilnehmenden erwartet nun ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Am Sonntag (15. September 2024) führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten, Kontrollen an der Deichstraße in Rees durch. Bei diesen Kontrollen wurde, bei erlaubten 50 km/h ein Kradfahrer mit 102 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften geblitzt. Den Kradfahrer, welcher ebenfalls in den insgesamt 557 Geschwindigkeitsverstößen erfasst wurde, erwartet ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Bei den Kontrollen in der zurückliegenden Woche (8. bis 15. September 2024) wurden zudem 20 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet, wo Verkehrsteilnehmende im Auto oder auf dem Fahrrad, elektronische Geräte während der Fahrt genutzt hatten. Ebenfalls gegen die Straßenverkehrsordnung verstießen zwölf Verkehrsteilnehmende, weil Sie Vorfahrt- oder Abbiegevergehen begingen, während 50 weitere Verstöße bei Rad- und Pedelecfahrenden festgestellt wurden.

Im gesamten Kreisgebiet werden auch weiterhin Kontrollen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. (pp)

