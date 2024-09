Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kleinkraftradfahrer schwer verletzt: Klever verliert Kontrolle über Fahrzeug und kollidiert mit Laternenmast

Kleve (ots)

Am Sonntag (15. September 2024) kam es gegen 10:35 Uhr an der Hafenstraße / Ludwig-Jahn-Straße zu einem Alleinunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem schwarzen Kleinkraftrad aus Fahrtrichtung Koeckkoekplatz über den Radweg der Hafenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Als der Mann vom Radweg auf die Fahrbahn fuhr, touchierte er nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit dem Reifen des Kleinkraftrads mit dem Bordstein und verlor deshalb die Kontrolle. Der Mann kollidierte mit einem Laternenmast und verletzte sich schwer. Zeugen informierten den Rettungsdienst, welcher den Mann in ein örtliches Krankenhaus verbrachte, während ein freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest positiv verlief. (pp)

