Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fenster aufgehebelt: Unbekannter Täter dringt in Gaststätte ein

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Samstag (14. September 2024), 23:30 Uhr und Samstag (15. September 2024), 07:00 Uhr kam es an der Joseph-Beuys-Allee in Kleve zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Fenster einer Gaststätte im Klever Tiergartenpark auf und drang so in die Räumlichkeiten vor. Diese durchsuchte der Täter, entwendete neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag auch Lebensmittel (Rinderbraten) und entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell