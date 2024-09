Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Radfahrerin begeht Verkehrsunfallflucht: Zeugen informieren Fahrzeughalter

Geldern (ots)

Am Freitag (13. September 2024) kam es gegen 21:00 Uhr an der Pater-Delp Straße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Aussagen mehrerer Zeugen befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin die Pater-Delp Straße in Fahrtrichtung Barbaraviertel und stürzte dabei aus bislang unbekannter Ursache. Die Frau verletzte sich leicht und setzte Ihre Fahrt nach kurzer Zeit fort. Durch den Sturz wurde ein am Straßenrand abgestellter grauer Mazda 6 am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Durch Zeugen, welche einen Knall wahrgenommen hatten, wurde der 62-jährige Halter des Wagens informiert, welcher aufgrund der Verkehrsunfallflucht die Polizei verständigte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, welche Aussagen zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell