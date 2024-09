Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage beschmiert

Greiz (ots)

Weißendorf: Mit grüner und schwarzer Farbe verewigten sich bislang unbekannte Täter in Weißendorf. Die Farbe brachten die Täter an eine Garage in der Ortsstraße an, wobei sie einen Schriftzug aufsprühten. Die Greizer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen, welches sich in der Zeit von 13.09.20242 - 14.09.2024 ereignet hat. (Bezugsnummer 0240596/2024). Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

