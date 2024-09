Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu versuchter Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Ein 21-Jähriger muss seit dem Wochenende mit einer Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung rechnen. Demnach meldeten Zeugen am Samstag (14.09.2042), gegen 00:35 Uhr der Polizei, dass eine in der Bauvereinstraße aufgestellte Dixi-Toilette umgeworfen wurde. Dank der Beschreibung des Täters konnte dieser noch in der Nacht gestellt werden. Ob an der mobilen Toilette Sachschaden entstand, ist noch unklar. Gegen den 21-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

