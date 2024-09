Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube in Brand

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage Am Stäudig in Zeulenroda-Triebes fielen heute Nacht (16.09.2024) einem Brand zum Opfer. Gegen 02:15 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle, ein Feuer bemerkt zu haben. Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte zur Kleingartenanlage aus. Zu diesem Zeitpunkt stand eine Gartenlaube bereits im Vollbrand. Trotz schneller Löschmaßnahmen griffen die Flammen auch auf die benachbarte Laube über. Im Ergebnis wurde eine Laube komplett zerstört, die andere stark beschädigt. Auch Teile einer Hecke sowie ein Baum wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Warum es zum Brandausbruch kam, wird nun ermittelt. (KR)

