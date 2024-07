Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugen gesucht

Friedeburg - Unfallflucht

Blomberg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich vorvergangenes Wochenende am Rande des Wittmunder Bürgermarkts ereignet hat. Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag ein 51-jähriger Mann im Innenstadtbereich seiner Tasche beraubt. Es handelte sich um eine bräunliche Umhängetasche. Der 51-Jährige wurde nach bisherigem Erkenntnisstand von einem Täter umgestoßen und erlitt nicht unerhebliche Verletzungen an Arm und Auge. Die drei männlichen Täter machten letztlich keine Beute: Aus der geraubten Tasche, in der sich kein Bargeld befand, wurde nichts entwendet. Eine bislang unbekannte Person gab die Tasche später bei der Wittmunder Polizei ab. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen zur Tat: Wer kann Angaben zu drei männlichen Personen um die 20 Jahre machen, die sich in auffälliger Weise verhalten und gegebenenfalls sogar eine ebensolche Umhängetasche mitführten? Hinweise nimmt die Wittmunder Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 9 Uhr und 11.20 Uhr in Friedeburg. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und stieß auf Höhe der Hausnummer 112 gegen einen geparkten Fiat Scudo. Der Außenspiegel des Lkw wurde dadurch beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

Blomberg - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Blomberg hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Dorfplatz an der Hauptstraße mit seinem Fahrzeug gegen den vorderen rechten Kotflügel eines VW Touran. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04971 9826500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell