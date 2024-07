Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mofafahrer verletzt

Norden - Pedelec-Fahrer gestürzt

Hinte - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mofafahrer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Montag bei einem Unfall in Aurich-Wallinghausen verletzt worden. Gegen 9.20 Uhr fuhr eine 26-jährige Opel-Fahrerin auf der Straße Heerenkamp und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Der 62-jährige Mofafahrer hinter ihr erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Der Mann wurde leicht verletzt. Sein Mofa war nicht mehr fahrbereit.

Norden - Pedelec-Fahrer gestürzt

Auf dem Radweg der Norddeicher Straße in Norden ist am Montag ein Pedelec-Fahrer schwer gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 71-jährige Mann gegen 22 Uhr auf dem Radweg in Richtung Norden, stürzte aus noch unbekannter Ursache und verletzte sich durch den Sturz am Kopf. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Hinte - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ein 44-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Hinte schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 8.15 Uhr mit einem E-Scooter auf der Straße Am Horst im Ortsteil Groß Midlum und stürzte aus noch unbekannter Ursache. Er verletzte sich schwer. Es waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert und landete an der Unfallstelle. Der 44-jährige Mann wurde schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell