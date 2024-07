Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zwei Kradfahrer sind am Sonntag auf dem Linienweg in Neuschoo kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 25-Jähriger mit seiner Kawasaki auf dem Linienweg in Höhe der Hausnummer 55 wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden Kradfahrer. Sie stießen zusammen und stürzten. Der 57-jährige Motorradfahrer und die 26-jährige Sozia der Kawasaki wurden leicht verletzt.

Vor einem Restaurant in Carolinensiel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße mit seinem Fahrzeug einen braunen VW Passat. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

