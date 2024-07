Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag den 28.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend, in der Zeit von ca. 22:00 Uhr bis 01:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kinos an der Emder Straße in Aurich ein dort geparkter, brauner PKW VW Passat, vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug an der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Südbrookmerland - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Aurich auf der Emder Straße in Südbrookmerland ein 25jähriger PKW-Führer aus Großefehn kontrolliert. Im Rahmen der Korntrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Entnahme einer Blutprobe, die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Großer Schaden nach Sachbeschädigungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag verursachten bislang unbekannte Täter am Großen Meer einen Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Im Bereich des Meerwarthauses wurde eine Steganlage sowie drei dort festgemachte Motorboote beschädigt. Bei einem gegenüberliegenden Gastronomiebetrieb wurde die Eingangstür beschädigt. Die Zugangstür zum Verkaufs- und Anmeldungsraum der Paddel- und Pedalstation wurde aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Samstagmittag kam es in der Wurzeldeicherstraße in Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 20-jährige Motorradfahrer die Wurzeldeicher Str. stadtauswärts, als ein 39-jähriger Norder mit seinem Pkw aus einer Nebenstraße in die Wurzeldeicher Str. einbog und den Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 20-jährige Norder leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Fahrbahn war für die Bergung der Fahrzeuge sowie für die Reinigung der Fahrbahn zeitweise voll gesperrt.

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Hausfriedensbruch

Samstagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen einen ehemaligen leerstehenden Verbrauchermarkt in Marienhafe unberechtigt betreten hatten und informierte die Polizei. Umgehend begaben sich die Einsatzkräfte der Polizei zum Tatort, die Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/921-0.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Pkw entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Wittmund bei einem Autohaus an der Auricher Straße ein PKW entwendet. Ein 23jähriger Mann aus Norden hatte aus einer vorherigen Leihe noch den Fahrzeugschlüssel einbehalten und dann unberechtigt den Pkw erneut in Gebrauch genommen. Nach einer Spritztour in den Landkreis Friesland konnte der Mann schließlich am Samstagmittag in Schillig angehalten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw konnte wieder vom Autohaus übernommen werden.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es zwischen Margens und Groß Holum auf der L6 zu einem Verkehrsunfall. Ein 36jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki aus Holtgast geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und musste gegenlenken. Hierbei kam er dann von der Fahrbahn ab und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt.

Dunum - Verkehrsunfall

Am frühen Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es in Dunum zu einem Verkehrsunfall. Ein 27jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo wollte von der Blomberger Straße in die Auricher Straße einbiegen und übersah dabei im Einmündungsbereich einen auf einem Radweg fahrenden Mofafahrer, der in Richtung Esens fuhr. Trotz eingeleiteter Vollbremsungen konnten beide Beteiligten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beim Sturz wurde der 16jährige Mofafahrer aus Wittmund leicht verletzt.

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag kam es in Carolinensiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger wollte von der Kirchstraße in die Wittmunder Straße einbiegen und beschädigte hierbei eine Verkehrsinsel. Unter anderem wurden Randsteine herausgebrochen. Wer Hinweis auf eine rote Zugmaschine mit Anhänger (Plane, weiß) geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

