POL-AUR: Wittmund - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Einbruch in Arztpraxis In eine Arztpraxis in Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Vorraum einer Praxis in der Burgstraße. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. ...

