POL-AUR: Aurich - Bitte um Zeugenhinweise

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Diebstahl aus dem Teekontor In einem Geschäft am Herdetor in Esens kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann entwendete zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr aus dem Mitarbeiterbereich des Teekontors eine größere Summe Bargeld. Das Geschäft verließ der Unbekannte vermutlich mit dem Diebesgut durch den Lieferanteneingang an der ...

