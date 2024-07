Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfall auf Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf einer Kreuzung in Wiesmoor. Ein 71-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg und überquerte nach bisherigem Erkenntnisstand die Kreuzung an der Oldenburger Straße trotz Rot zeigender Ampel. Er kollidierte dabei mit einem 18-jährigen Hyundai-Fahrer, der von rechts aus der Oldenburger Straße kam. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Ihre Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hage - Geschädigter Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen VW Tiguan, der seinen Wagen am Mittwoch auf einem Parkplatz in Hage geparkt hatte. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte gegen 11.45 Uhr eine Autofahrerin den blauen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße Am Edenhof. Bevor die Verursacherin den Geschädigten auf den Schaden aufmerksam machen konnte, verließ dieser den Unfallort. Zur Schadensregulierung meldete sich die Verursacherin bei der Polizei, konnte den Geschädigten aber nicht benennen. Dieser wird nun gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

