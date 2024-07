Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Autofahrer mit Baum kollidiert

Upgant-Schott - Autofahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Autofahrer mit Baum kollidiert

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Wiesmoor mit einem Baum kollidiert. Auf der Beentstreeker Straße in Richtung Rammsfehn war gegen 13.50 Uhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Upgant-Schott - Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Brookmerlander Straße (B 72) in Upgant-Schott ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 72-jährige Audi-Fahrerin auf der Bundesstraße und wechselte auf Höhe der Einmündung zur Rosenstraße von der Linksabbiegerspur auf die Geradeausspur in Richtung Norden. Hierbei stieß sie mit einem 36-jährigen VW-Fahrer zusammen. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell