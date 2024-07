Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Diebstahl aus dem Teekontor

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Diebstahl aus dem Teekontor

In einem Geschäft am Herdetor in Esens kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann entwendete zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr aus dem Mitarbeiterbereich des Teekontors eine größere Summe Bargeld. Das Geschäft verließ der Unbekannte vermutlich mit dem Diebesgut durch den Lieferanteneingang an der Molkereistraße. Von dort flüchtete er mit einem dunklen Pkw. Der Mann wird beschrieben als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von eher kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Sporthose, einen blauen Pullover, Turnschuhe und eine dunkle Baseballkappe. Die Polizei bittet um Hinweise auf die beschriebene Person oder den Pkw unter 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell