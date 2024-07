Feuerwehr Essen

FW-E: Lkw-Brand auf der Bundesautobahn 52 - Rauchentwicklung weit sichtbar

Essen-Huttrop, BAB 52, 15.07.2024, 16:14 Uhr (ots)

Gestern Nachmittag, am 15.07.204 um 16:14 Uhr, meldete eine Vielzahl an Anrufenden einen brennenden Lastkraftwagen auf der Bundesautobahn 52. In Fahrtrichtung Duisburg, direkt hinter dem Dreieck Essen Ost, war ein Lkw auf dem Seitenstreifen vor dem Beginn der Baustelle zum Stehen gekommen, bei dem die rechten Reifen an der Hinterachse in Brand geraten waren. Durch die Leitstelle der Essener Feuerwehr wurden mehrere Löschfahrzeuge zu der gemeldeten Einsatzstelle entsandt. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine größere Rauchentwicklung sehen, sodass sich mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten ausrüsteten. Vor Ort fand die Einsatzleitung einen Muldenkipper, der Metallteile geladen hatte, vor, bei dem es an der Hinterachse rechts brannte. Sofort wurde zur Brandbekämpfung ein Trupp unter schwerem Atemschutz eingesetzt, der mit einem handgeführten Strahlrohr einen Löschangriff vornahm. Ein Übergreifen des Brandes auf das Zugfahrzeug konnte erfolgreich verhindert werden. Im Einsatzverlauf entschied der Einsatzleiter Löschschaum einzusetzen, um ein Rückzünden der Flammen auszuschließen.

Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde vorsorglich durch den ebenfalls mit alarmiertem Rettungsdienst untersucht und in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bundesautobahn 52 in Fahrtrichtung Duisburg voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Essen war drei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, dem Führungsdienst sowie dem Rettungsdienst mit insgesamt 25 Einsatzkräften für rund eine Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell