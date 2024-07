Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Arztpraxis

Norden - Einbruch in Tankstelle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Arztpraxis

In eine Arztpraxis in Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Vorraum einer Praxis in der Burgstraße. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Einbruch in Tankstelle

Zu einem Einbruch in eine Tankstelle kam es in Norden. In der Nacht zu Donnerstag öffneten Unbekannte gewaltsam die Glastür einer Tankstelle in der Bahnhofstraße und durchsuchten den Verkaufsraum. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

