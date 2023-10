Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstähle in Zügen - Bundespolizei ermittelt Mehrfachtäter

Bielefeld - Hannover (ots)

Mehrere Diebstähle und andere Straftaten in verschiedenen Zügen hat die Bundespolizei einem 47-jährigen Marokkaner nachgewiesen.

Am Montagmorgen (30. Oktober) war der Mann im ICE von Düsseldorf nach Berlin aufgefallen, weil er zwei schlafende Reisende bestohlen hatte. Dies sei durch Zeugen bemerkt worden und das Diebesgut wurde bis auf 45 Euro Bargeld und eine Debitkarte im Zug wieder aufgefunden. Beim Halt im Hauptbahnhof Bielefeld wurde der Marokkaner an die Bundespolizei übergeben. Bei der Durchsuchung auf der Wache wurde neben der fehlenden Bankkarte und dem Bargeld noch ein mutmaßlich gestohlenes Mobiltelefon sichergestellt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Leistungserschleichung eingeleitet. Davon unbeeindruckt stahl er unmittelbar nach seiner Entlassung noch im Hauptbahnhof Bielefeld einem US-Bürger dessen Handy. Nach dieser Tat, die auf Videobildern nachvollzogen werden konnte, bestieg er einen ICE in Richtung Hannover. Auf der Fahrt ist der Mann erneut mit dem Diebstahl eines Koffers aufgefallen und wurde in Hannover abermals der Bundespolizei übergeben. Bei der Durchsuchung wurde neben Diebesgut aus dem Koffer auch das in Bielefeld gestohlene Handy des US-Bürgers sichergestellt. Gegen den Marokkaner wurden erneut Strafverfahren wegen Diebstahls und Leistungserschleichung eingeleitet. Seine Diebesfahrten in Zügen führte er ohne Fahrschein durch.

