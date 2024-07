Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Ford-Fahrer gesucht

Die Polizei sucht einen Ford-Fahrer, der am Dienstag an einem Verkehrsunfall in Großefehn beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines schwarzen Ford Focus mit Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis (LDK) gegen 17.10 Uhr auf Höhe Schmiedestraße in die Kanalstraße Nord - allerdings entgegen der Einbahnstraße. In der Einbahnstraße stieß dann ein Mercedes gegen einen Citroen. Es entstand Sachschaden. Hinweise auf den Ford-Fahrer nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer wurde am Donnerstagmorgen in Aurich von der Polizei gestoppt. Die Beamten hielten den Autofahrer in den frühen Morgenstunden im Innenstadtbereich an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 58-Jährigen einen Wert von über ein Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Marienhafe - Unfall auf der Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 72 in Marienhafe kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Ford-Fahrer auf der B 72 in Richtung Norden, als eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin aus der Osterupganter Straße kam und die Bundesstraße in Richtung Rosenstraße überquerte. Die Fahrzeuge stießen auf der B 72 zusammen. Der Ford wurde durch den Aufprall in eine Leitplanke geschleudert. Der 44-jährige Fahrer und sein 37-jähriger Beifahrer sowie die 42-jährige Hyundai-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04931 9210 zu melden.

