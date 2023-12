POL-VIE: Kupferrohrdiebstahl - Zeugen gesucht

Niederkrüchten-Dam (ots) - Zwischen dem 24.12.2023, 18:00 Uhr, und dem 25.12.2023, 12:00 Uhr, drangen Einbrecher in einen umzäunten Rohbau eines Einfamilienhauses am Steinkenrather Weg in Dam ein. Der Bauherr entdeckte eine Leiter am Zaun seines Grundstücks. Im Inneren bemerkte er, dass Dämmplatten fehlten, und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten vier Dämmplatten in einem angrenzenden Feld finden. ...

