POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: Baumaterialien aus Rohbau geklaut

Viersen (ots) - In den Nächten vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag sowie vom zweiten Feiertag auf den 27. Dezember hat es in zwei Apotheken in Viersen Einbruchsversuche gegeben. Ob am Ende etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Den Einbruchsversuch in eine Apotheke an der Bahnhofstraße bemerkte eine Zeugin am Vormittag des zweiten Feiertags gegen 10.30 Uhr. Eine Glasschiebetür war aufgebrochen worden, ...

