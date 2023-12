Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Grefrath (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Dorfstraße in Grefrath aufgebrochen und eine jeweils noch unklare Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet. Sie waren leise - aber nicht leise genug. Der Automat wurde nicht aufgesprengt, sondern aufgebrochen. Von diesen dumpfen Geräuschen erwachte ein Zeuge gegen 3.30 Uhr in der Nacht. Er ging hinaus und sprach zwei Personen an, die gerade dabei waren, Zigarettenschachteln in einen Beutel zu legen. Die Angesprochenen flüchteten zu Fuß in Richtung Mörtelsstraße. Der Zeuge beschreibt beide als etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (1214)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell