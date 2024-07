Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 27.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag den 25.07.2024, in der Zeit von ca. 07:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Familienzentrums in der Jahnstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde, vermutlich beim Rangieren, ein schwarzer PKW BMW beschädigt, welcher rückwärts eingeparkt auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier junger Frauen kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, vor einem Tanzlokal in der Auricher Innenstadt. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlug hier eine 20jährige Frau aus Aurich mit der Faust auf eine 25jährige Auricherin ein und riss ihr ein Büschel Haare aus. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Diebstahl von Baustelle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen Diebe auf einer Baustelle im Bullmeedeweg in Wiesmoor zu. Hier wurden u.a. zwei Minibagger angegangen und Dieselkraftstoff entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel.: 04944/914050 zu melden.

Norden

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen Transporterfahrer mit Anhänger aus Moldau in Lütetsburg. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 34-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Fahren ohne Führerschein

Freitagabend, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Auricher mit einem Pkw die Gewerbestraße in Norden, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug und trafen auf den minderjährigen Fahrzeugführer. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Betrunkener Autofahrer

Freitagnacht stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 43-jährige Norder mit einem Pkw die Gewerbestraße in Norden befuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung und Beleidigung

Am Freitagnachmittag kam es in Wittmund am Bahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 21jährigen Frau aus Wilhelmshaven sowie einer Gruppe junger Frauen aus Wittmund. Im Verlauf wurde die Wilhelmshavenerin von einer 29jährigen Wittmunderin beleidigt und bedroht, im weiteren Verlauf dann von einer jungen Frau aus Wittmund ins Gesicht geschlagen, an den Haaren gezogen und zu Boden geschubst. Die Frau aus Wilhelmshaven wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Esens - Körperverletzung und Beleidigung

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr wurde in Esens im Kreuzungsbereich Bensersieler Straße/Neuharlingersieler Straße eine 59jährige Frau aus Holtgast durch das geöffnete Fahrzeugfenster in ihrem Pkw zunächst beleidigt und dann bespuckt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971-92650, in Verbindung zu setzen.

Neuharlingersiel - Streitigkeiten

Am Freitagnachmittag kam es in einem Imbiss in Neuharlingersiel in der Edo-Edzards-Straße zu Streitigkeiten zwischen einem 55jährigen Mann aus Aurich und einem 55jährigen Mann aus Hattingen, die in gegenseitige Bedrohungen endeten. Die hinzugerufene Polizei konnte den Streit schlichten, musste aber gegen beide Beteiligten ein Strafverfahren einleiten.

Esens - Fahrraddiebstahl

Im Donnerstag kam es in Esens, vor einem Einzelhandelsgeschäft in der Bürgermeister-Becker-Straße, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten ein Pedelec der Marke Hercules. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, tel. 04971-926500, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Langeoog - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag kam es auf Langeoog auf der Höhenpromenade zu einem Verkehrsunfall. Eine 74jährige Radfahrerin aus Kassel musste einer Fußgängergruppe ausweichen. Es kam dann zum Sturz, wobei sich die Frau eine Fraktur am Arm zuzog.

Carolinensiel - Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag kam es in Carolinensiel auf der Schleusenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 86jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Esens kam zunächst aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Schutzplanke. Anschließend stößt der Pkw mit dem entgegenkommenden Pkw Opel Meriva einer 42jährigen Frau aus Kreuztal zusammen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wird eine 62jährige Fußgängerin aus Solingen am Bein getroffen und wird leicht verletzt. Der Fahrer des VW Caddy wird ebenfalls leicht verletzt.

