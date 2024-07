Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Tannenhausen - Einbruch in Gemeindehaus

Unbekannte sind am Wochenende in das Gemeindehaus in Tannenhausen-Georgsfeld eingebrochen. Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag zerstörten die Täter die Tür zum Gebäude an der Moordorfer Straße. Sie verwendeten dafür nach ersten Erkenntnissen einen Gullydeckel. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, aber offenbar nichts entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Betrunkene Autofahrer

In der Gemeinde Krummhörn hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Um kurz nach 4 Uhr fiel den Beamten ein Autofahrer in Pewsum wegen seiner Fahrweise auf und sie hielten ihn an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von rund 1,3 Promille. Das Auto musste der 20-Jährige stehenlassen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen weiteren, ebenfalls 20-jährigen, Autofahrer stoppten die Beamten gegen 4.45 Uhr in Groothusen. Er hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Beide Autofahrer werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Norden - Motorradfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Sonntag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine 30-jährige Audi-Fahrerin auf der Greetsieler Straße in Richtung Greetsiel und scherte aus, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah sie offenbar eine nachfolgende 37-jährige Frau auf einem Motorrad, die ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß und die Motorradfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

