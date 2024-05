Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (7. Mai 2024) ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Gladbacher Straße auf Höhe der Einmündung zur Oberschlesienstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Von der dortigen Mittelinsel trat ein 27-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hückelsmaystraße. Dort wurde er vom Pkw eines 26-Jährigen frontal erfasst und auf die Motorhaube geladen. Mehrere Ersthelfer versorgten den Verunfallten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei. Anschließend wurde der 27-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 16:30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiter an. (88)

