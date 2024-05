Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Betrunkener wirft Gullideckel auf geparkte Pkw und leistet Widerstand gegen Polizisten

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Montag (6. Mai 2024) beschädigte ein 21-Jähriger gegen 2 Uhr mehrere Autos und Blumenkübel. Der Mann war mit seiner Begleiterin auf der Hans-Böckler- und auf der Maybachstraße unterwegs, als Anwohner auf sein lautes Gebrüll aufmerksam wurden. Der Beschuldigte warf immer wieder Gullideckel auf Fahrzeuge, trat auf diese ein und stieß Blumenkübel um. Insgesamt wurden dadurch sechs Pkw beschädigt. Die Anwohner riefen die Polizei. Aufgrund der guten Beschreibung eines aufmerksamen Zeugen konnten die Beamten den Mann und seine Begleiterin am Oppumer Bahnhof stellen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Er und ein Polizist verletzten sich dabei leicht. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

(85)

