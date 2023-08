Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rauda: In der Nacht zum Dienstag wurde An der Grolle eine Garage aufgebrochen. Entwendet wurden mehrere Handwerksmaschinen. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0198470/2023, entgegen.

