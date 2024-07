POL-PPRP: Kind geschlagen - Polizist schreitet ein

Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.07.2024, https://s.rlp.de/FmeTx8T Nachdem es am frühen Donnerstagmorgen (18.07.2024) zu einer Explosion an einem Geldausgabeautomaten in einer Filiale der VR Bank in der Hauptstraße in Freckenfeld kam, hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde durch Experten des Landeskriminalamts auf Sprengstoffreste untersucht. Hiernach ...

mehr