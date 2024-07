Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 1.Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.07.2024, https://s.rlp.de/FmeTx8T

Nachdem es am frühen Donnerstagmorgen (18.07.2024) zu einer Explosion an einem Geldausgabeautomaten in einer Filiale der VR Bank in der Hauptstraße in Freckenfeld kam, hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatort wurde durch Experten des Landeskriminalamts auf Sprengstoffreste untersucht. Hiernach wurde die eingerichtete Absperrung gegen 10:00 Uhr aufgehoben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter nach der Sprengung mit einem dunklen BMW in Richtung französischer Grenze. Durch die Explosion wurden Geldautomat und das Gebäude beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen gelang es den Tätern nicht Bargeld zu erbeuten. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell