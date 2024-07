POL-WES: Rheinberg - Einbruch in einen Supermarkt

Wesel (ots) - Am Donnerstag, den 11.07.2024, gegen 00.00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Unfall eines Motorradfahrers gemeldet. Dabei hatte ein 31-jähriger Mann aus Kevelaer die Moerser Straße in Rheinberg-Winterswick aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er kurz hinter einem Bahnübergang die Kontrolle ...

mehr