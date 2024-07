POL-WES: Wesel - 62 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter für die Kreispolizeibehörde Wesel

Moers (ots) - Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter von Autohäusern an der Klever Straße und an der Mühlenstraße den Diebstahl von Autoreifen samt Felgen an mehreren Pkw fest. An einem schwarzen Peugeot, der in einer Parkbucht eines Autohauses an der Mühlenstraße zum Verkauf abgestellt war, fehlten um 07:40 Uhr alle vier Reifen, bei einem weiteren Pkw waren die Radmuttern entfernt und neben das Fahrzeug gelegt ...

