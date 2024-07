Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gestohlene Reifen an Autohäusern - Zeugensuche

Moers (ots)

Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter von Autohäusern an der Klever Straße und an der Mühlenstraße den Diebstahl von Autoreifen samt Felgen an mehreren Pkw fest.

An einem schwarzen Peugeot, der in einer Parkbucht eines Autohauses an der Mühlenstraße zum Verkauf abgestellt war, fehlten um 07:40 Uhr alle vier Reifen, bei einem weiteren Pkw waren die Radmuttern entfernt und neben das Fahrzeug gelegt worden.

Die Täter bockten den Peugeot mit Pflastersteinen aus dem Gehweg des Autohauses auf.

Ein ähnliches Bild bot sich an zwei Fahrzeugen eines Autohauses an der Klever Straße:

Hier stellten Mitarbeiter des Geschäfts gegen 08:10 Uhr den Diebstahl von insgesamt acht Autoreifen an zwei Fahrzeugen fest, einem grauen Renault Megane und einem roten Renault Captur.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Bereich der Autohäuser auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Diebstahl geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 240709-0853/ 240709-0832

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell