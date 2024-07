POL-WES: Alpen - Ursache nach Brand in Großgarage geklärt

Hamminkeln (ots) - Am Donnerstagabend kam es auf der Diersfordter Straße in Höhe des Heuwegs gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Radfahrer bei dem beide Personen schwere Verletzungen davon trugen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5816544 Die 28-jährige Motorradfahrerin ist am Wochenende an ihren schweren ...

mehr