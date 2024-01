Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 2040131 - 0106 Frankfurt - Bornheim: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(kr) In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (30.01.24) konnten zwei Fahrraddiebe durch Polizeibeamte des 6. Polizeireviers im "Bodenweg" festgenommen werden.

Gegen 04:10 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Bürger beim 6. Polizeirevier und teilte mit, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer in der "Valentin-Senger-Straße" mit Hilfe einer augenscheinlichen "Akkuflex" ein Fahrradschloss auftrennten. Zuvor sei bereits ein weiteres Fahrrad durch diese entwendet worden. Aufgrund eines ausgelösten Bewegungsmelders flüchteten die beiden Diebe unverrichteter Dinge in Richtung "Bodenweg". Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Flüchtigen durch eine Polizeistreife im Bereich eines Basketballplatzes im "Bodenweg" festgenommen werden. Diese führten entsprechende Tatmittel mit sich. Die Ermittlungen zur Eigentümerin / zum Eigentümer des Fahrrads dauern an.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 26 und 32 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell