Bockenheim: Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Frankfurt (ots)

(yi) Sowohl im Nordend als auch in Bockenheim schlugen am Montag (29.01.2024) Betrüger mit zwei unterschiedlichen Maschen zu und erbeuteten unabhängig voneinander einen mittleren dreistelligen und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.

Gegen 15:45 Uhr erhielt die 57-jährige Geschädigte im Nordend Besuch von einem vermeintlichen "Microsoft-Mitarbeiter". Nach aktuellen Erkenntnissen soll der Mann eine Schadsoftware auf dem Computer der Frau installiert haben. Im weiteren Verlauf gelangte er so an die sensiblen Bankdaten der Geschädigten. Dieser entstand dadurch ein Schaden von ca. 600 Euro.

Gegen 23:20 Uhr erhielt eine 50-jährige Frau aus Bockenheim einen Anruf von einer angeblichen Sicherheitsmitarbeiterin eines Kreditinstitutes. Diese teilte mit, dass Betrüger unberechtigte Zahlungen mit ihrer Kreditkarte getätigt hätten. Diese Zahlungen könnten nur gestoppt werden, wenn die 50-Jährige die Zahlungen in ihrer Bank-App per Foto-TAN freigeben würde. So kam es zu mehreren Überweisungen gegen den Willen der Geschädigten.

Die Ermittlungen in beiden Betrugsfällen dauern an.

Die Polizei warnt:

Vermehrt treten falsche Sicherheitsmitarbeiter persönlich oder telefonisch mit betrügerischen Absichten auf.

- Fordern Sie eine Identifikation an: Legitimes Sicherheitspersonal sollte sich offiziell ausweisen können.

- Prüfen Sie die Echtheit: Nehmen Sie sich die Zeit, den vorgelegten Ausweis genau zu prüfen.

- Verdächtige Aktivitäten melden: Im Zweifelsfall sofort die Polizei verständigen.

