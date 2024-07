POL-WES: Hamminkeln - Nachtragsmeldung: 28-jährige Motoradfahrerin gestorben

Moers (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Samstagabend (06.07.2024) gegen 22:30 Uhr einen Mann beobachtet haben, der sich einer 16- und 17- Jährigen gegenüber auf einem Spielplatz am Grünen Weg in schamverletzender Weise zeigte. Die jugendlichen Mädchen aus Moers informierten die Polizei, die den Mann vor Ort aber nicht mehr antreffen konnte. Dieser wird als ca. 45-55 Jahre alt, ca. 165 cm - 170 cm groß, ...

mehr